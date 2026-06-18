名古屋グランパスは18日、MF高嶺朋樹が北海道コンサドーレ札幌からの期限付き移籍期間満了に伴い、26-27シーズンより完全移籍で加入することを発表した。高嶺は今季、札幌から名古屋に期限付き移籍で加入。百年構想リーグでは19試合1得点を記録していた。クラブを通じ、「この夏から名古屋グランパスに完全移籍することになりました。声をかけてくださったクラブ、そして温かく迎え入れてくださったファン・サポーターの皆さ