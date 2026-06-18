『心の不倫は罪ですか？』より▶▶【漫画】この作品を最初から読む思いもよらない出来事を経験したり、困難に直面したりと、ままならない日々を生きる人物の姿を描く、話題のシリーズ作品「シリーズ 立ち行かないわたしたち」。子どものいじめ問題や中学受験、貧困や格差などの社会問題を取り扱ってきたこのシリーズの新作として、今年2月に『心の不倫は罪ですか？』が発表されました。熟年夫婦の不仲と中年クライシスを