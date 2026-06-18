大阪府は17日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第3週の大阪大会にて男子日本代表戦のパブリックビューイングを開催すると発表した。 パブリックビューイングを行うのは、7月16日（木）に開催される男子日本代表 vs 男子カナダ代表の試合。本イベントは大阪市中央公会堂で開催され、参加費は無料。定員は800名（先着順）で、参加者には特典として大阪大会特製スティックバルӦ