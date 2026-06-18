巨人と読売新聞社は１８日、７月３１日〜８月２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で、「ＪＯＲＤＡＮＢＲＡＮＤ（ジョーダンブランド）」とコラボレーションした特別ユニホームを選手らが着用すると発表した。ブランドは米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のスター選手だったマイケル・ジョーダン氏に由来。ユニホームは１８日の発表会で披露され、岸田は「たくさんの人の注目を浴びると思うので、チーム一つになって、いい戦い