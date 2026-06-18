漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』。その『ファイナリスト発表記者会見』が17日に行われ、決勝に進んだ8組が意気込みを語りました。2回目の開催となるこの大会。決勝戦はファーストステージとセカンドステージに分かれていて、ファーストステージでは、漫才・コントどちらかを各出場者が選択します。セカンドステージでは、点数の低