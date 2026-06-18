プレックスは、『ウルトラマンZ』より「大怪獣シリーズ UNGウルトラマンゼット オリジナル 限定版」(26,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「大怪獣シリーズ UNGウルトラマンゼット オリジナル 限定版」(26,400円)「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION」より、「ルトラマンゼット オリジナル」が登場。光の国の