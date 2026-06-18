バレーボールネーションズリーグバレーボールのネーションズリーグ女子の第2週フィリピン大会で、世界ランキング4位の日本は17日に同9位セルビアと対戦。3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）でフルセットの死闘を制し、開幕から無傷の5連勝を決めた。劣勢の場面で飛び出した21歳・北窓絢音のサービスエースに監督＆コーチ陣も大興奮。ファンからも「痺れた」「最高すぎる」と称賛の声が上がった。第1セットを先取され、迎