7月期のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）で主演を務める松村北斗が、6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。【写真】嬉しそうな松村北斗！サプライズ現場のソロショット本作は、1人の女性に幼い頃から25年間片思いし続けてきた男が主人公のラブサスペンス。室内での撮影の合間