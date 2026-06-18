大手IT企業に勤める現役OLでグラビアアイドルの木村絵里子(29)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】肩かけバッグが強調！こっちも美S字カーブ 自身のSNSでは、はみ出してしまいそうな面積の少ない衣装にメガネというギャップ姿や、扇情的な赤の衣装でニットを脱ぐショットなどオトナ味たっぷりの姿を公開。「いつか載れたらいいなと思っていた週プレ。ひとつ夢が叶って、本当に