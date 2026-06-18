TOYOTA（トヨタ）は18日、『ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）』を一部改良し、7月1日に発売することを発表した。【写真47枚】イモトアヤコ・徳井義実がほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ今回の改良では、座席まわりの安全性能（強度・固定・ヘッドレスト）を定めた国連欧州経済委員会の車両安全規則に適合した。■メーカー希望小売価格ハイエースバン：286万円〜468万3800円ハイエース