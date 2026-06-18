SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス『BMSG FES'26』の開催が決定した。10月10日、11日、12日の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。【ライブ写真多数】大熱狂！『BMSG FES'25』のステージショットたっぷり27点きょう18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2Days公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』（2日目）にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大き