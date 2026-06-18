宝塚歌劇団宙組新人公演「黒蜥蜴」が１８日、兵庫・宝塚大劇場で行われ１０６期の鳳城のあん（ほうじょう・のあん）が初主演した。鳳城は舞台映えする容姿に、堂々とした芝居と伸びやかな歌で、初主演とは思えぬほど場を支配。セリフ回しにも工夫をみせ、演技に対し「いい意味で記憶がなかった」というほど、役に入り込み、熱演した。新公に出演する最高学年であり、さらに同期のなかで最も成績もよく“長の長”と呼ばれる立