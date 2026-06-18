女優の中谷美紀（50）が18日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「皆様お変わりございませんか？」と書き出した中谷。「先日、夢のようなひとときを味わって参りました」とつづって美しいロングワンピース姿をアップした。「ジョナサン・アンダーソンさんによるディオールのフォールコレクションに、ボワ・ドゥ・ローズや、ローズ・バガテルシリーズのジュエリーをまとって出かけたのは…」とコメント。