Z世代を中心に世界的な広がりを見せるハイパーポップ。その日本シーンの中でも独自の存在感を放つ6人組ユニット・STARKIDSが、6月3日にリリースしたavexからの第4弾シングル「WALLRUNNER」のミュージックビデオを公開した。「WALLRUNNER」は、BAOPとSeann Boweがプロデュースを手がけた、コンプレクトロやハードテクノの要素を取り入れたハイエナジーなダンストラック。重厚なEDMサウンドと疾走感あふれるビートに加え、ROARによる