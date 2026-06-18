iPhoneの機種変更時に役立つ「クイックスタート」は古いiPhoneと新しいiPhoneを近づけるだけでデータ移行を進められる便利な引継ぎ機能です。しかし、途中で止まってしまったり、うまく認識されなかったりと、失敗するケースも。そのようなときに役立つ「失敗の原因と解消法」、加えて別の引き継ぎ方法についても解説していきます。【画像】iPhoneバッテリーを劣化させる！ やってはいけないNG使用法4選クイックスタートが失敗する