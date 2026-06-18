長崎市にある大手生命保険会社が「グリーフケア」について理解を深めようと、社員向けに初めて講習会を開きました。 英語で深い悲しみを意味する「グリーフ」。 日本では、大切な人やものを失ったときに湧き上がる深い感情を表す言葉として、使われるようになってきています。 メットライフ生命では、業務で遺族と関わることもあるため、社員の対応力向上につなげようと初めて開催されました。 ※詳しくは動画