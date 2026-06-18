小説『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』（ガガガ文庫刊）が15周年を迎え、全世界累計1500万部を突破し、15の特別企画が始動した。【画像】公開された『俺ガイル』新刊やグッズ、カフェメニュー■『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』＆15周年ムック本発売2026年9月18日（金）、ファン待望の最新刊『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』が発売決定！さらに、これまでの俺ガイルの歴史が詰