文部科学省は１８日、教科書や授業の基準となる学習指導要領の改定に向け、英語教育の取りまとめ案を提示した。英語教育での「ＡＩ（人工知能）の適切な活用」を初めて指導要領に明記し、ＡＩによる翻訳が普及する中で、外国語を学ぶ意義も再定義した。取りまとめ案は同日、中央教育審議会（文科相の諮問機関）の専門部会に示され、大筋了承された。２０３０年度以降に実施される次期学習指導要領に反映される見通しだ。ＡＩ