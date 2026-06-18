日本共産党の田村智子委員長は１８日、国会内で会見。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議（１７日）で、来年４月から食料品の消費税を２年間限定で１％に引き下げる議長案が示されたことなどについて言及した。議長を務める自民党の小野寺五典税制調査会長の議長案は、「中低所得の現役勤労者」の負担を軽減し、手取りを増やすため、新しい制度として「所得に連動したきめ細やかな給付」の早期導入を明記した。