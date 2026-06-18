読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！前職で私を無視し続けた元同僚と、転職先の面接でまさかの再会。しかも彼女は面接官でした。過去を忘れて接してくる相手に対し、オトナの対応で痛快な結末を迎えます…！面接会場で最悪の再会新しいキャリアを踏み出そうと、私は転職先の面接会場へ向かったときのこと。案内された部屋に入り、「よろしくお願いします」と頭を下げて顔を上げた瞬間、思わず息をのみました。目の前