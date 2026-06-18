水着に心躍らせる季節がやってきた♡ そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、オトナな魅力をアピールできる「バックオープン水着」をご紹介します。ちょっぴり背伸びしたいガーリーさんにぴったりのワンピース型水着に注目...♡！バックオープン水着女っぷりは背中で語る♡可愛さはもちろん必要。でも、せっかく水着を着るんだから、オトナな色気も少しは欲しいのが正 直なところ♡