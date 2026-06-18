１８日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。ＭＣのダウンタウンの浜田雅功が、高橋の意外な行動を暴露した。この日は丸いシールだけで絵を描く「丸シールアート」と「俳句」のコーナーで作品を披露した高橋さん。丸シールでは５人中４位で「凡人」、「俳句」では５人中最下位で「凡