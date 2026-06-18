６月２０日の函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル＝１０頭立て）でイモージェン（栗東・池添学厩舎、父サリオス）がデビューする。伯父にエピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリアがおり、半兄のヴィンセンシオ（父リアルスティール）は２５年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着など、活躍馬が多い血統だ。ここまで順調に調整が進められている。１週前、最終追い切りにコンビを組む北村友一騎