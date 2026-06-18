暑い季節にぴったりのサーティワン アイスクリームの人気商品「ザ・クラッシュソーダ」が、2026年も期間限定で登場します。今年は定番の「メロン＆ブルー」がさらにおいしくリニューアルされるほか、新作の「白桃＆マスカット」が仲間入り♡ザクザクの氷とシュワシュワ炭酸、さらにお好きなアイスクリームを組み合わせて楽しめる、夏ならではのひんやりドリンクを詳しくご紹介します。