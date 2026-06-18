労働組合の中央組織・連合の芳野会長は18日、「豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」などと述べた立憲民主党の古賀千景参院議員に対し、「発言は極めて不適切」として、連合として厳重注意したことを明らかにした。立憲の古賀議員は15日の参院決算委員会で、大学卒業以来約30年にわたって福岡県内の小中学校に勤務した経験をもとに、「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ。でも、分かってほしい