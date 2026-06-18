7人組アイドルグループ「Palette Parade」が全国ツアーファイナルをSpotify O-EASTで開催。9月の5周年ワンマン公演へ繋がる重要な節目を終えたばかりの比嘉ゆめのを直撃した。自ら作詞した「アイビー」に込めた誓い、そしてファンと共に描く未来とは。ライブの興奮冷めやらぬ中で語られた、比嘉の言葉をお届けする。（推し面取材班）――新曲「夏がほどく夜」を初披露していかがでしたか？ 比嘉「ずっと夏曲は『パレサマ!』に頼