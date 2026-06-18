左右にふらつくような足取りで警察署に入る女。階段では壁に手をつき、体を支える様子も。池沢敦美容疑者（65）は、SNS型ロマンス詐欺グループの受け子とみられ、被害者の同情心につけ込み金品をだまし取っていたといいます。池沢容疑者らはSNSを通じて被害者の女性に接触。アメリカ軍の退役軍人の女になりすまし、片言の日本語で「銃撃を受けて退役した。この先は平和な日本で過ごしたい」とメッセージを送っていました。言葉巧み