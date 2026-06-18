7人組アイドルグループ「Palette Parade」の全国ツアーファイナルがSpotify O-EASTにて熱狂の中で幕を閉じた。そのライブ直後の白川千尋にインタビューを敢行。2周年の頃からの確かな成長と、新曲「夏がほどく夜」への手応え、そして5周年を飾るLINE CUBE SHIBUYA公演へ向けた赤裸々な思いを語ってくれた。白川がファンへ真っ直ぐに届けたい「寄り添う心」とは。（推し面取材班） ――今日のステージを振り返っていかがでしたか