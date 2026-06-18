激しく上がる炎。アメリカ・テキサス州の高速道路に小型ジェット機が墜落しました。中から聞こえるドンドンという音。機内に取り残された人が窓をたたいています。駆け寄った人たちが救い出そうと外からもたたきますが、なかなか割れません。すると扉が開き、中にいる人たちが次々と脱出。地元の警察によりますと、乗っていたのは乗客、パイロット含め6人。そのうち1人が死亡しました。ジェット機は墜落の5分前、機体トラブルが発