家事や育児は女性が担うもの……そんな価値観は薄れつつあるものの、ふとした場面で根強い偏見に出会うことがあるかもしれません。今回の投稿者さんのご家庭は、旦那さんが5歳の息子の送迎と平日の夕食を担当しているようです。『旦那の職場で「（私が）何もしない奥さん」という噂が流れているらしい。旦那は否定しているらしいけれど、何か偏見だよね。それで職場の配慮を受けているから、「奥さんは何しているんだ」と思ってい