メーカー全車種のなかで最安の新エントリーモデル2026年5月27日、BMWジャパンは「1シリーズ」の新たなエントリーモデル「120オリジナル」を発表しました。メーカー希望小売価格（消費税込み）は480万円で、現行BMWラインナップの中で最も安価なモデルとなります。【画像】超いいじゃん！ これが新「“メーカー最安”コンパクトカー」です！ 画像を見る！従来のエントリーモデル「120」（499万円）より19万円安く設定されてお