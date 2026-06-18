Twitchは6月18日、配信サービス「Twitch」におけるアップグレードオプションとして、2K配信機能をリリースした。パートナーおよびアフィリエイトアカウントを対象にした施策で、対応する環境で利用できるようになる。Twitch、1440p/9Mbps/HEVC配信に対応！ 縦画面向け配信も一緒に行う「デュアルフォーマット」もリリースTwitchでは1080p配信が標準設定で、これまで一部のベータテスト参加者向けに2K（1440p）配信が解放されてきた