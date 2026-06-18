【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』。それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（読み：よろしくしょうじょ）、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される本作が2026年、遂に本格始動！「アイドルマスター」、「ダーリン