鹿児島市が整備をめざすサッカースタジアムについてです。 18日の市議会で市当局は、音楽のライブ会場や防災拠点として、活用を検討すると述べました。 鹿児島市議会の個人質疑では、17日に引き続きスタジアム整備に関する質問が相次ぎました。 鹿児島市の下鶴市長はこれまで「多機能複合型」のスタジアムの整備に意欲を示しています。 サッカー以外での活用 市の担当者は サッカー以外での活用に関し