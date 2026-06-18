鹿児島市の天文館ではホテルの建設が相次いでいます。建設費や人件費が高騰するなか、なぜ今なのか。その背景や新旧ホテルの戦略に迫りました。 （記者）「こちらにもホテル。道路を挟んだあちらにもホテル。天文館のホテル競争が激しくなっている」 天文館で進むホテルの建設ラッシュ。 ことし3月にオープン「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」 県内企業がことし3月にオープンした「ホテルグランセレッソ鹿児