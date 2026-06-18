【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』の撮影現場にて、松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。【写真】SixTONESメンバー、特製モニュメントも登場したバースデーサプライズ◆松村北斗のバースデーサプライズ実施松村が6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝