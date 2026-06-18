21:15 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席 21:30 チェコ中銀政策金利（6月） 予想3.5%前回3.5% カナダ鉱工業製品価格（5月） 予想N/A前回2.0%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回2.6%（原材料価格指数・前月比) 米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13） 予想22.6万件前回22.9万件 米失業保険継続受給者数（05/31 - 06/06） 予想179.0万件前回17