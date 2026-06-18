ドル円、１６１円目前水準に高止まり＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は高値を160.95レベルまで伸ばしたあと、高止まりしている。161.00に大規模なNYカットオプション設定が観測されているほか、直近4月30日の介入水準を上回っていることで市場には警戒感もあるもよう。 日本時間午後9時30分には米新規失業保険申請件数、米フィラデルフィア連銀景況指数などの発表を控えている。 USD/JPY160.93