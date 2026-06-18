第６３回赤レンガ記念は６月１８日、門別競馬場で９頭が２０００メートルを争った。単勝１・０倍の元返しという圧倒的な１番人気に推されたベルピットが向こう正面で先頭に立ち、追い上げるケイアイパープルに１馬身差をつけて優勝。同レース３連覇を果たした。鞍上は桑村真明騎手。同馬は前走のコスモバルク記念でも３連覇を達成しており、重賞は１７勝目。道営競馬の絶対王者として君臨している。◇ベルピット父パイロ、