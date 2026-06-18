フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が16日、Instagramを更新。ワンショルダーのドレス姿を披露し、様々な反響が寄せられている。【映像】宇賀なつみの水着姿やワンショルダーのドレス姿これまでにも、休暇を利用した旅行でのプライベートショットや、着物姿で散歩をしている様子など、様々な表情をInstagramで見せている宇賀。2025年9月17日の投稿では、タレントの清水みさととともにアイスランドの温泉施設を満喫する水着