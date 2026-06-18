Honda（ホンダ）は18日、7月発売を予定している軽乗用車『N-BOX（エヌボックス）』のマイナーモデルチェンジに関する情報を、公式サイトで先行公開した。発売に先立ち、6月22日より全国のHonda Carsにて先行予約の受付を開始する。【写真多数】迫力のフロントフェイス…ホンダ『N-BOX』マイナーチェンジ内外装全部見せ今回のマイナーモデルチェンジでは、『N-BOX CUSTOM』のデザイン変更に加え、『N-BOX JOY』には内外装をブラ