婚活リアリティーショーに出演した年収1億円の東大卒エリートが、婚活アドバイザーとの振り返り面談で「柔軟性を持ったほうがいい」と苦言を呈される場面があった。【映像】「“3高”の俺が他の男に負けるわけない」チェンの“名言”シーン6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性