フリーアナウンサーの八木亜希子（60）がMCを務める18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）で、子供の頃の“推し”を告白する場面があった。この日のゲストは歌手の田原俊彦。1979年から放送されたTBSドラマ「3年B組金八先生」で注目を浴び、80年に歌手デビューして超人気アイドルとなった。「たのきんトリオ」全盛期にティーンエージャーだった八木。笑福亭鶴瓶が「ウチの嫁はんもハマって、金八先生に」と話