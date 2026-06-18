18日の県内は各地で「真夏日」となりました。熱中症への注意が必要ですが消防はいま暑さに慣れるためのトレーニングを行っています。どんなトレーニングなのでしょうか？日差しが照り付ける18日の新潟市北消防署。気温が28度に達する中、隊員たちはぶ厚い防火服を身にまとい、ヘルメットも着用しました。暑さに慣れるための暑熱順化トレーニングです。記者も体験させてもらうと……＜記者リポート＞「着て