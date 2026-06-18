harhaが、最新曲「夏の雷鳴」を7月10日に配信リリースする。 （関連：Number_iの挑戦を支え続ける力『MUSIC AWARDS JAPAN』2年連続受賞で証明される“ファン＝iLYs”の愛） 本楽曲は、青春を“焦りであり、煌めきである”と捉え、夏の季語である“雷鳴”になぞらえて表現した一曲。サウンドプロデュースには江口亮を迎え、シューゲイザーの要素を取り入れたロックサウンドが鳴らされる、harhaの楽