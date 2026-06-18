7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』で主演を務めるSixTONESの松村北斗が6月18日に31歳の誕生日を迎え、撮影現場でサプライズセレモニーが行われた。 参考：『風、薫る』佐野晶哉が気になって仕方がない『カムカム』松村北斗に続く飛躍なるか？ 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、同社役員兼ブランド事