ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[エリナ スビトリナ] 2 - 0 [エバ リス] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第4日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス2回戦で、第6シードのエリナ スビトリナとエバ リスが対戦した。 第1セットはエリナ スビトリナが6-3で先取。第2セットもエ