2023年は天下りスキャンダルが発覚した空港施設で、2025年は大赤字に陥った日産自動車で1人の個人株主が経営陣を追及し話題となった。その「闘う個人株主」の平野さんにザイ編集部が直撃。令和でも続く「シャンシャン総会」*の実態や、今年の日産自動車・三井物産の株主総会で予定している追及内容について聞いた。（鈴木豪、ダイヤモンド・ザイ編集部）＊会社側の議案に対し異議が出ず、形式的に短時間で終了する株主総会のこと。