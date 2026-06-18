イングランド代表が、久しぶりに観る者の感情を揺さぶった。北中米ワールドカップ初戦。ダラスで行なわれたクロアチア戦は、４−２というスコア以上に強い印象を残す一戦だった。ハリー・ケインの２得点、ジュード・ベリンガムの勝ち越し弾、そして途中出場のマーカス・ラッシュフォードによる仕上げの一撃──。攻撃面では迫力があり、試合のテンポは速く、前へ前へと相手を押し込んでいく。少なくとも近年のイングランド代