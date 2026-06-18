【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』で主演を務める松村北斗が6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。 ■「告白－25年目の秘密－」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場 室内での撮影の合